Береговая охрана Кении перехватила похитителей пожилой француженки

В Кении береговая охрана перехватила вооруженную группу, похитившую сегодня утром 66-летнюю гражданку Франции. Начался бой.



На женщину-инвалида напали около ее дома на дорогом курорте на острове Ламу и попытались увезти ее на моторной лодке в Сомали, сообщает www.svobodanews.ru.

Как сообщил агентству Франс-пресс министр туризма Кении Наджиб Балала, корабли береговой охраны окружили лодку похитителей в Аравийском море и развязали бой, к месту операции прилетел армейский вертолет.