В Одессе застрелены трое подозреваемых в убийстве милиционеров

Сегодня в Одессе в ходе спецоперации застрелены трое подозреваемых в убийстве двух украинских милиционеров, погибших в перестрелке с преступниками в ночь на пятницу.



Как сообщили в местных правоохранительных органах, предполагаемые преступники скрывались в частном доме в Приморском районе города. На предложение сдаться они открыли огонь, передает www.svobodanews.ru, но были убиты в результате штурма здания сотрудниками спецподразделений МВД и Службы безопасности Украины.



