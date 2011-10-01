Французские власти не рекомендуют посещать остров Ламу в Кении

Французские власти рекомендовали гражданам страны воздержаться от поездок на кенийский курортный остров Ламу после похищения там гражданки Франции.



Как сообщается на официальном сайте французского консульства в столице Кении Найроби, данный район небезопасен, поскольку находится на границе с Сомали, где продолжается гражданский конфликт.

30 сентября также сообщалось, что на острове в Кении вооруженными неизвестными похищена пожилая француженка-инвалид, передает www.svobodanews.ru. По словам очевидцев, перед тем, как женщину увезли на моторной лодке, были слышны выстрелы.

Три недели назад в Кении было совершено нападение на супружескую пару из Великобритании. Мужчина был застрелен, а женщину похитители увезли в Сомали.