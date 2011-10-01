В ЮАО Москвы на Братеевском мосту столкнулись 8 автомобилей, пострадал ребенок
1 октября 2011, 15:39 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Южном административном округе Москвы в Братеево в субботу днем произошло крупное ДТП. На мосту столкнулись восемь автомобилей, есть пострадавшие. Из-за аварии образовалась многокилометровая пробка.
"На Братеевском мосту в Москве столкнулись восемь машин, пострадали люди, один из них - двухлетний ребенок", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.
Причины ДТП устанавливаются, на место выехали сотрудники оперативных служб.
Из-за аварии на дороге образовалась многокилометровая автомобильная пробка.