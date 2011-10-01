Самолет врезался в колесо обозрения в Австралии

В Австралии легкий самолет врезался в колесо обозрения. Происшествие случилось в городе Тари (штат Новый Южный Уэльс), примерно в 300 км от Сиднея.



К счастью, ни люди, катавшиеся на аттракционе, ни пилот и его пассажир не пострадали. Спасатели утверждают, что жертв удалось избежать чудом – сразу после аварии из поврежденного бака самолета стало вытекать топливо. Двух детей из покореженной кабинки аттракциона удалось освободить быстро, сообщает top.rbc.ru, а вот людям, находившимся в самолете, который после столкновения застрял в колесе обозрения, пришлось ждать около часа, прежде чем спасатели сумели вытащить их из кабины и спустить на землю.

Пилот хотел посадить машину на летное поле, расположенное поблизости с аттракционом, но с первой попытки ему это не удалось. Уходя на второй круг, пилот заложил крутой вираж, в результате чего самолет врезался в аттракцион.