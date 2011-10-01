В Москве из-за рухнувшего дерева пострадали три человека, получив травмы, об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Москве Евгений Бобылев.



Начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ рассказал: "В субботу днем на улице Сергея Макеева в районе дома 15 произошло падение дерева, в результате которого пострадали три человека". Евгений Бобылев добавил, что в настоящее время на месте происшествия находятся спасатели и врачи "скорой помощи", которые оказывают помощь пострадавшим.



По уточненным данным, падение дерева произошло на территории Ваганьковского кладбища во время похоронной процессии. Ветви дерева придавили троих участников процессии, они получили травмы, передает Интерфакс.