Здание ЦИК ЮО пытались захватить сторонники потенциального президента Тедеева
30 сентября 2011, 20:51 [ «Аргументы Недели. Кавказ» ]
Захватить здание Центральной избирательной комиссии Южной Осетии в пятницу пытались сторонники кандидата в президенты, тренера сборной России по борьбе свободного стиля Джамбулата Тедеева.
Сотрудники правоохранительных органов смогли вытеснить из здания ЦИК около 150 человек, которые требовали зарегистрировать Тедеева в качестве кандидата в президенты
Сначала сторонники Тедеева в центре Цхинвали провели акции в его поддержку. По некоторым данным, митингующие попытались захватить Центризбирком в связи с тем, что по вопросу о регистрации Тедеева нет однозначного мнения.
Согласно конституции самопровозглашенной республики, кандидат в президенты должен прожить в Южной Осетии не менее 10 лет. А Тедеев живет и работает в Москве.