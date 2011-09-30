Здание ЦИК ЮО пытались захватить сторонники потенциального президента Тедеева

Захватить здание Центральной избирательной комиссии Южной Осетии в пятницу пытались сторонники кандидата в президенты, тренера сборной России по борьбе свободного стиля Джамбулата Тедеева.

Сотрудники правоохранительных органов смогли вытеснить из здания ЦИК около 150 человек, которые требовали зарегистрировать Тедеева в качестве кандидата в президенты

Сначала сторонники Тедеева в центре Цхинвали провели акции в его поддержку. По некоторым данным, митингующие попытались захватить Центризбирком в связи с тем, что по вопросу о регистрации Тедеева нет однозначного мнения.

Согласно конституции самопровозглашенной республики, кандидат в президенты должен прожить в Южной Осетии не менее 10 лет. А Тедеев живет и работает в Москве.