В Турции в Анталье в уезде Кемер произошел теракт, есть жертвы

В Турции в Анталье в уезде Кемер в пятницу, 30 сентября, произошел теракт. Взрыв прогремел вблизи поста жандармерии.

По предварительным данным, погибли три человека. По данным полиции, теракт совершил террорист-смертник, опоясанный взрывным устройством, передает телекомпания NTV. Неизвестный попытался взорвать себя у входа в пост жандармерии. Других подробностей пока нет, передает РИА Новости. Данные о погибших и пострадавших уточняются.