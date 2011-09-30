В Челябинской области совершил аварийную посадку военный самолет Ил-76

В Челябинской области совершил аварийную посадку самолет Ил-76 военно-транспортной авиации. В воздухе у судна отказал один из двигателей. Пострадавших нет. Самолет летел с аэродрома "Шагол" в Московскую область.



Об этом РИА Новости сообщила руководитель пресс-службы южно-уральской транспортной полиции Елена Южакова. По ее словам, после взлета у Ил-76 отказал один двигатель, пилот запросил посадку в аэропорту Челябинска. Позже было принято решение вернуться в пункт отправки.