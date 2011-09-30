Во Владивостоке произошел пожар в детском саду
30 сентября 2011, 12:53 [ «Аргументы Недели. Владивосток» ]
Во Владивостоке произошел пожар в детском саду, эвакуированы почти 170 малышей. Пожар произошел в двухэтажном здании детского сада №173, расположенного на улице Волкова.
По данным МЧС России, сообщение о пожаре поступило в Единую дежурную диспетчерскую службу
в 14.26 (07.26 мск). Пожарные, прибывшие на место происшествия, провели разведку и обнаружили очаг возгорания в электрощитовой. В 14.49 возгорание локализовали, в 15.06 (8.06 мск) ликвидировали.
Пострадавших нет, передает РИА Новости.