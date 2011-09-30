Во Владивостоке произошел пожар в детском саду, эвакуированы почти 170 малышей. Пожар произошел в двухэтажном здании детского сада №173, расположенного на улице Волкова.



По данным МЧС России, сообщение о пожаре поступило в Единую дежурную диспетчерскую службу

в 14.26 (07.26 мск). Пожарные, прибывшие на место происшествия, провели разведку и обнаружили очаг возгорания в электрощитовой. В 14.49 возгорание локализовали, в 15.06 (8.06 мск) ликвидировали.

Пострадавших нет, передает РИА Новости.