Прощание с Татьяной Лиозновой состоится в Центральной клинической больнице

В Москве на 88-м году жизни скончалась народная артистка СССР, режиссер Татьяна Лиознова. Прощание с Лиозновой состоится в субботу, 1 октября, в Центральной клинической больнице.



По информации Гильдии режиссеров Союза кинематографистов РФ, гражданская панихида начнется в 11 часов утра. Скорее всего, похороны пройдут в 15 часов. Место похорон неизвестно. Возможно, Татьяну Лиознову похоронят на Новодевичьем кладбище. По данным Интерфакса, Лиознова просила, чтобы ее отпели в церкви только в присутствии ее семьи. «Татьяна Михайловна просила, чтобы на этих печальных процедурах присутствовали только близкие люди», - сказали в Гильдии режиссеров.