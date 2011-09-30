В Хасавюртовском районе Дагестана найден тайник с боеприпасами и "поясом смертника", принадлежащий члену НВФ Ибрагиму Мухучеву. Сам Мухучев был убит в ходе спецоперации в Хасавюрте 4 сентября.



Тайник нашли в лесном массиве на окраине села Тотурбийкала. Об этом сообщает РИА Новости. В тайнике содержалось 440 патронов ЛПС калибра 7,62 миллиметра, взрыватель к РПГ-7В, продукты питания, предметы быта и "пояс смертника".