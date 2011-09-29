В Калужской области строители устроили "газовую горелку" высотой в 30 этажей
29 сентября 2011, 20:08 [ «Аргументы Недели» ]
В Калужской области в четверг взорвался участок газопровода высокого давления. Пламя поднималось на высоту до 100 метров. По предварительной информации, трубу повредили строители, в результате пожара никто не пострадал.
Взрыв произошел на участке газопровода, который пролегает в селе Ильичевка Калужской области. По предварительным данным, взорвался участок трубы высокого давления диаметром 155 милиметров.
Сразу после взрыва, когда давление в трубе упало, сработала автоматическая защита - закрылись заглушки на газовой магистрали. В связи с чрезвычайным происшествием ближайший населенный пункт Малоярославец остался без газа.
На место ЧП направлены пожарные и спасатели.