В Калужской области в четверг взорвался участок газопровода высокого давления. Пламя поднималось на высоту до 100 метров. По предварительной информации, трубу повредили строители, в результате пожара никто не пострадал.

Взрыв произошел на участке газопровода, который пролегает в селе Ильичевка Калужской области. По предварительным данным, взорвался участок трубы высокого давления диаметром 155 милиметров.

Сразу после взрыва, когда давление в трубе упало, сработала автоматическая защита - закрылись заглушки на газовой магистрали. В связи с чрезвычайным происшествием ближайший населенный пункт Малоярославец остался без газа.

На место ЧП направлены пожарные и спасатели.