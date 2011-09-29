За сброс пары рыбин за борт норвежцы арестовали российское судно
29 сентября 2011, 19:02 [ «Аргументы Недели» ]
Норвежская береговая охрана арестовала российский траулер "Сапфир II" и в четверг буксирует его в сторону порта Тромсе. Инспекторы с судна Nordkapp обнаружили нарушения правил рыболовства в зоне архипелага Шпицберген.
В среду вечером на связь вышел капитан судна "Сапфир II", находившегося в водах в районе архипелага Шпицберген. Он сообщил, что на борту его судна с инспекторской проверкой находятся представители норвежской береговой охраны с судна Nordkapp.
Российским рыбакам вменяется в вину нарушение правил рыболовства в зоне архипелага Шпицберген, в частности - сброс рыбы за борт, сообщил руководитель центра общественных связей Росрыболовства Александр Савельев.
При этом норвежские инспекторы зафиксировали на видеозапись "возможный сброс одного-двух экземпляров рыбы" и нашли на палубе российского траулера два куска рыбного филе, сообщил капитан российского судна, уточняет Интерфакс.