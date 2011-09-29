Двое солдат-срочников скончались в Воронежской области

Военные следователи проводят проверки по факту смерти двух военнослужащих-срочников в Воронежской области от бронхита и ОРВИ. По данным Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ, в конце августа рядовой Богдан Ефанов с подозрением на острую респираторную вирусную инфекцию был помещен в изолятор медицинского пункта войсковой части.

В первых числах сентября солдата перевели в филиал военного госпиталя, расположенный в Острогоржске, где ему поставили предварительный диагноз "острый бронхит". Но состояние Ефанова ухудшалось, и его 10 сентября госпитализировали в филиал военного госпиталя в Воронеже. В госпитале проводилась интенсивная комплексная терапия, но состояние больного продолжало ухудшаться. 16 сентября врачи констатировали смерть военнослужащего. По предварительное версии, причиной смерти стала "прогрессирующая сердечно-легочная недостаточность".

Еще в июле в той же войсковой части № 20115 курсант учебной автомобильной роты рядовой Александр Смирнов, находясь в расположении воинской части, почувствовал недомогание. В медпункте части ему поставили предварительный диагноз "ОРВИ, острый ринит" и назначили лечение. Но вечером 9 июля состояние здоровья курсанта резко ухудшилось. Через несколько часов врачи зафиксировали остановку сердца. Реанимационные мероприятия, проведенные совместно с врачами скорой помощи, положительного результата не принесли, и около трех часов ночи врачи констатировали смерть воеенослужащего, передает ИТАР-ТАСС.

"Аргументы недели" сообщали, что Минобороны РФ подтвердило факт заболевания 40 военнослужащих-срочников в воинской части под Острогожском в Воронежской области.