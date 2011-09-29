Мощность бомбы, взорвавшейся в Дагестане, составляла около 20 кг тротила

Мощность бомбы, взорвавшейся накануне в Дагестане на пересечении дорог Купа - Гергебиль на окраине села Ташкапур Левашинского района, составляла около 20 килограммов в тротиловом эквиваленте.

В Следственном комитете России уточнили, что взрывное устройство сработало в момент проезда бронированного автомобиля "Тойота Ланд Краузер", в которой находился глава администрации Гергебильского района Махач Магомедов. Следствием установлено, что взрывчатка была заложена в припаркованной на обочине дороги машине "Жигули". Недалеко от этого автомобиля находились сотрудники полиции. В результате взрыва погибли восемь человек, в том числе один полицейский и 11-летняя девочка. В качестве приоритетной рассматривается версия о покушении на главу администрации района Магомедова, который при взрыве не пострадал.



Возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Убийство двух и более лиц общеопасным способом", "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом", "Незаконный оборот оружия", "Незаконное изготовление оружия и взрывных устройств" и "Умышленное повреждение чужого имущества".

Следственно-оперативной группой уже проведен осмотр места происшествия. Назначены взрыво-технические, биологические, судебно-медицинские и другие криминалистические экспертизы.