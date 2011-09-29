В Москве на Кутузовском проспекте сегодня утром загорелся автомобиль "Ситроен". Возгорание возникло в "Ситроене", двигавшейся по направлению к центру Москвы, на Кутузовском проспекте у дома номер 48 примерно в 10:15 мск.

На место прибыли пожарные, которые тушат огонь, передает Интерфакс. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в автомобиле. О пострадавших ничего не сообщается.