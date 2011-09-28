Количество погибших в результате взрыва в Дагестане возросло, погиб ребенок

В Дагестане количество погибших в результате взрыва в Левашинском районе близ села Хаджалмахи возросло до 8 человек. Жертвами взрыва стали сотрудник полиции и 7 гражданских лиц, в том числе 11-летняя девочка.

"Еще шесть сотрудников полиции с ранениями различной степени тяжести госпитализированы", - говорится в сообщении, размещенном на сайте СКР. Ранее сообщалось о гибели 4 человек.

Как передает "Эхо Москвы", из-за взрыва пострадал глава Гергебильского района Магомед Магомедов. По данным газеты "Черновик", он ранен или контужен. Предполагается, что взрыв был организован с целью покушения на Магомедова. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"), ст. 222, ст. 223 УК РФ ("Незаконный оборот оружия и незаконное изготовления оружия, взрывных устройств").

Напомним, инцидент произошел 28 сентября в 15:15 на пересечении дорог Купа-Гуниб Левашинского района. Пустой подозрительный автомобиль был обнаружен в трех километрах от села. При его детальном обследовании сотрудниками районного отделения полиции неизвестный привел в действие заложенное в автомобиле взрывное устройство.



