Спортсмен задержан в Москве по подозрению в убийстве 20-летней давности (ВИДЕО)

В Москве в международном аэропорту "Шереметьево" в среду, 28 сентября, приземлился самолет из США, из которого вышел 12-кратный чемпион мира по армрестлингу Роман Цинделиани. Он же Джамбул Виблиани.

Известного спортсмена задержали: он двадцать лет находился в международном розыске за убийство. Подозреваемый Виблиани-Цинделиани заключен под стражу, ему предъявлено обвинение в убийстве, совершенном в 1990 году на территории Грузии.

Как сообщил начальник управления общественных связей МВД России Валерий Грибакин, тогда в ссоре подозреваемый нанес потерпевшему смертельный удар ножом. По имеющимся данным, задержанный может быть причастен к убийству и ограблению, совершенному в апреле 1999 года.

По версии следствия, после совершенного убийства Джамбул Виблиани скрылся от следствия. Переехав в Пермь, он сменил документы и внешность. И на новом месте стал одерживать свои спортивные победы. Карьера Романа Цинделиани развивалась стремительно. Для тренеров, учеников и даже для семьи чемпиона мира инцидент стал полной неожиданностью.

Родные и знакомые спортсмена не верят в происходящее и настаивают на том, что, вероятно, произошла следственная ошибка. Сам Роман Цинделиани наличие криминального прошлого категорически отрицает.