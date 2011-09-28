В Приморье рыбаки поймали еще одну большую акулу (ВИДЕО)

Недалеко от Владивостока в среду рыбаки выловили еще одну крупную акулу. Рыбаки возле острова Рейнеке более 30 минут боролись с морской хищницей, пока она не сдалась. Акула оказалась длиной 2 метра 54 см.

Мужчины, которым удалось поймать и вытащить акулу рассказали, что поймали ее на обычную курицу, которую насадили на штырь. "В метрах максимум 70-100 от берега клюнула. На катер ее не поднять было. Мы ее выволокли на берег. Сеткой замотали, а то страшно", – рассказал один из рыбаков Константин Писоцкий.

Акулы-людоеды появились у берегов Приморья в августе. Они нападали на отдыхающих и местных жителей. В акватории Хасанского района на юге края акула нападала на людей 17, 18 и 27 августа. Пострадали двое жителей Владивостока 25 и 16 лет, а также 26-летний житель поселка Славянка. В Приморье был создан специальный штаб по поимке хищника.

Это уже вторая пойманная крупная акула, но понять, она ли нападала на людей, можно будет только после того как ее обследуют специалисты.