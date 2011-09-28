При взрыве заминированной машины в Дагестане погибли четверо
28 сентября 2011, 17:22 [ «Аргументы Недели. Кавказ» ]
В Дагестане при взрыве заминированной машины в Левашинском районе в трех километрах от села Хаджалмахи погибли сотрудник полиции и трое гражданских. Еще четверо сотрудников полиции получили ранения.
В среду недалеко от дагестанского села Хаджалмахи был обнаружен пустой подозрительный автомобиль. При его детальном обследовании неизвестный привел в действие взрывное устройство, заложенное внутри.
В результате жертвами взрыва стали сотрудник и еще четверо его коллег получили ранения. В момент взрыва мимо места происшествия проезжала машина, трое находящихся в ней людей получили смертельные ранения от поражающих элементов, заложенных в бомбе.
На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Ведется розыск лиц, которые оставили заминированный автомобиль на улице.
Сегодня днем в Махачкале неизвестный бросил боевую гранату в магазин "Исламская мода". В результате взрыва никто из покупателей и персонала не пострадал. Но в помещении магазина выбило стекла, а также повреждено другое имущество.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство).