При взрыве заминированной машины в Дагестане погибли четверо

В Дагестане при взрыве заминированной машины в Левашинском районе в трех километрах от села Хаджалмахи погибли сотрудник полиции и трое гражданских. Еще четверо сотрудников полиции получили ранения.

В среду недалеко от дагестанского села Хаджалмахи был обнаружен пустой подозрительный автомобиль. При его детальном обследовании неизвестный привел в действие взрывное устройство, заложенное внутри.



В результате жертвами взрыва стали сотрудник и еще четверо его коллег получили ранения. В момент взрыва мимо места происшествия проезжала машина, трое находящихся в ней людей получили смертельные ранения от поражающих элементов, заложенных в бомбе.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Ведется розыск лиц, которые оставили заминированный автомобиль на улице.

Сегодня днем в Махачкале неизвестный бросил боевую гранату в магазин "Исламская мода". В результате взрыва никто из покупателей и персонала не пострадал. Но в помещении магазина выбило стекла, а также повреждено другое имущество.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство).

