Прототип новой баллистической ракеты не смог взлететь с космодрома Плесецк

С космодрома Плесецк не смог взлететь прототип новой межконтинентальной баллистической ракеты пятого поколения, запуск ракеты был произведен 27 сентября в 11 часов 8 минут.



После запуска МБР упала на территории космодрома. В результате ЧП никто не пострадал.



Ракета исчезла с экранов радара сразу после пуска. А в 13 часов 10 минут МБР была обнаружена с вертолета поисковой группой в 8 километрах от стартовой площадки, сообщает ИТАР-ТАСС.



В 2018 году межконтинентальные баллистические ракеты пятого поколения будут составлять не менее 80 процентов боевого состава РВСН, речь идет, в первую очередь, о стационарных и мобильных "Тополь-М", а также о новейшем грунтовом комплексе "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24, который поступил на вооружение в марте текущего года.