В правоохранительных органах Москвы сообщили, что на юге столицы неизвестные обстреляли автомобиль "Мерседес" столичного бизнесмена с номерами "М ... ММ".



Накануне поздно вечером в отделение полиции поступило сообщение о стрельбе от очевидцев происшествия, которые рассказали, что преступники несколько раз выстрелили по машине с номерами серии "М ... ММ". Впоследствии выяснилось, что обстрелянный автомобиль принадлежит московскому бизнесмену.



В момент обстрела самого предпринимателя в автомобиле не было, за рулем находился водитель компании по прокату автомобилей. Во время происшествия никто не пострадал, передает Интерфакс.



