Хакеры рассекретили данные 25 тысяч австрийских полицейских

Представители хакерской группы AnonAustria, которая считается региональным ответвлением Anonymous, выложила в открытый доступ сведения о 24938 австрийских полицейских.



Данные были опубликованы в виде базы, содержащей имена и домашние адреса 25 тысяч офицеров полиции, сообщает Лента. Ру. Austrian Independent со ссылкой на представителя министерства внутренних дел Австрии указывает, что данные были украдены не из министерства, а из "близкой к полиции организации". Возможно, речь идет об австрийском отделении Международной полицейской ассоциации, так как после утечки в ней была проведена проверка. Ссылку на полученные данные хакеры опубликовали в микроблоге AnonAustria. Пока неизвестно, стала ли утечка результатом взлома, или сведения были предоставлены информатором, сами хакеры указали в микроблоге, что "получили доступ" к информации.