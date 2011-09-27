Пикет оппозиционеров на Триумфальной разогнали за 10 минут

Полиция пресекла несогласованную акцию оппозиции на Триумфальной площади в Москве. Пикет разогнали в считанные минуты, активисты уехали на казенном автобусе.



27 сентября, около 18 часов, более десятка молодых людей пришли на Триумфальную площадь и развернули баннер с надписью "Выборы без оппозиции - преступление!" Аналогичный баннер появился и на одном из зданий, расположенных на площади.

Сотрудники полиции предупредили оппозиционеров о незаконности данного мероприятия, но митингующие развернули полотнища и стали скандировать лозунги, после чего участников начали задерживать. Баннер демонтировали, и уже через 10 минут вся работа была завершена как с одной, так и с другой стороны. Автобус с задержанными направился в отдел МВД по Тверскому району.