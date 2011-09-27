Под Черниговом перевернулся автобус с псковскими студентами, 9 пострадавших

На Украине в Черниговской области Украины перевернулся пассажирский автобус Scania, в котором хоровая капелла псковского педуниверситета ехала в Киев. В результате ДТП 9 пассажиров госпитализированы с травмами.

ЧП произошло на 73-м километре автотрассы Киев – Чернигов – Новые Яриловичи, в селе Ерков. Водитель автобуса Scania, двигаясь в направлении Киева, не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся на правый бок.

В автобусе находились 45 пассажиров - преподаватели и студенты Псковского педагогического университета. В результате аварии девять пассажиров получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в Козелецкую районную больницу, сообщает Интерфакс.

Делегация Псковского педагогического университета ехала по приглашению в Киевский университет имени Драгоманова. В составе делегации – хоровая капелла псковского вуза.

Работники Госавтоинспекции на двух автобусах организовали доставку остальных членов делегации в Киев. Для выяснения причин ДТП проводится проверка.