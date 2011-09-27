Мощнейший тайфун на Филиппинах: российские туристы не пострадали

В ночь с понедельника на вторник на Филиппины обрушился мощнейший тайфун. Среди местного населения есть погибшие и раненые. Среди россиян пострадавших нет, они в основном отдыхают на островах, до которых тайфун не дошел.

Представитель сети отелей, в которых часто останавливаются российские туристы, Эдуард Григорьев заверил, что туристические отели не пострадали. Туристы отдыхают преимущественно на островах Себу и Боракай, которые тайфун не затронул, добавил Григорьев. Интерфаксу.

В Маниле затоплены набережные, центральный Рохас бульвар, частично отели. Среди местных жителей по предварительным сведениям погибло пять человек, их завалило рухнувшей стеной, сообщает Интерфакс.

В настоящее время тайфун движется в сторону Малайзии и Индонезии.