В Санкт-Петербурге убили бизнесмена Сергея Сосновцева

В Санкт-Петербурге в собственном автомобиле Porsche Cayenne убит бизнесмен Сергей Сосновцев. Убийство произошло накануне вечером на улице Салова.



Директор ООО "Городской оптовый рынок" был обстрелян неизвестными из автомата Калашникова сразу после того, как покинул территорию рынка и выехал на улицу Салова. По данным следствия, неизвестные находились в такси. Никто из прохожих не пострадал.



По факту убийства 49-летнего бизнесмена возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России (убийство). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов Санкт-Петербурга ведутся поиски преступников. В розыск объявлен автомобиль-такси "Мерседес", из которого стреляли злоумышленники, передают "Вести ФМ".



На данный момент следователи выдвинули несколько версий случившегося, по одной из версий, убийство бизнесмена связано с его профессиональной деятельностью.



Сергей Сосновцев был владельцем оптового рынка и ряда других коммерческих фирм: ООО "Строй-проект", ТСЖ "Крюков канал, 25". Также, он владел пятью дорогими иномарками, помимо черного Porsche Cayenne 2007 года в его гараже стояли Suzuki Grand Vitara и BMW X5.



Кроме того, бизнесмен является ответчиком по иску соучредителя по ООО "Складской комплекс "Салова, 52" Полины Пидцан. По данным Федеральной налоговой службы, некоторые организации бизнесмена задолжали более 250 миллионов рублей и сейчас числятся в "черных списках" ведомства.