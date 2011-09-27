Монумент Вашингтона может рухнуть, его закрыли для посещения

Монумент Джорджа Вашингтона в столице США закрыт для посетителей из-за угрозы обрушения, поскольку в нем обнаружены многочисленные трещины, возникшие в результате землетрясения на Восточном побережье 23 августа.

Инженеры Службы национальных парков США обнаружили многочисленные повреждения в стенках монумента и закрыли временно его посещение туристами, во избежание трагедии, сообщает телеканал CNN.

Самые большие повреждения обнаружены в верхней части монумента, их обследуют на предмет уточнения ущерба и ремонта.

Монумент Вашингтона был открыт в 1885 году, его высота составляет 169 метров.