В Бурятии в тайге десантники ведут борьбу с огненной стихией

В Бурятии в окрестностях Улан-Удэ и в Закаменском районе, прилегающем к Монголии введен режим чрезвычайной ситуации. Тайга горит на площади свыше 440 гектаров. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время в тайге обнаружено уже 19 лесных пожаров на общей площади свыше 440 гектаров, за прошлые сутки их было выявлено 25, удалось ликвидировать 21 очаг на общей площади 156 гектаров.

Лес горит в Бичурском, Заиграевском, Иволгинском Джидинском, Еравнинском, Закаменском, Хоринском, Селенгинском районах и в пригороде Улан-Удэ. Причиной возгорания стало, как это часто случается, неосторожное обращение местного населения с огнем. Пожары за лето уже повредили или уничтожили 65 тысяч гектаров тайги. На пожарах работают пожарные-десантники и работники лесной охраны, сообщает ИТАР ТАСС.

Всего борьбу с огненной стихией ведут около 300 человек, работает более 50 единиц тяжелой и пожарной техники.