На шахте Чульманская в Якутии произошел обвал, погиб человек

На шахте Чульманская в Якутии произошел обвал породы, в результате инцидента погиб 57-летний машинист горного комбайна. В спасательных работах участвуют 50 человек и 12 единиц техники.



Спасатели обнаружили погибшего под завалом через несколько часов после начала поисковых работ примерно в 30 метрах от входа в шахту. По предварительным данным, обрушение породы произошло при развороте комбайна, когда машинист производил выемку угля, передает РИА Новости.



В шахте обрушились девять сводов опор, общая протяженность завалов составила 12 метров, большая часть из которых к настоящему времени уже разобрана. Однако спасатели продолжают работы на месте завала, они укрепляют свод шахты для избежания повторных обрушений.