Полиция в Ульяновске не дала пикетчикам встретить Медведева

В Ульяновске в понедельник был разогнан пикет, которым жители города хотели встретить приезд президента Дмитрия Медведева. Группа патриотических организаций хотела выразить президенту поддержку в борьбе с коррупцией.

Полиция разогнала пикет, который пытался заявить президенту о содействии в борьбе с коррупцией, модернизации политической системы, выступить против административного ресурса власти и за честные выборы. К пикету также присоединились офицеры-отставники, требовавшие повышения размера пенсий, и представители коллективов предприятий легкой промышленности Барышского района, которым с декабря прошлого года не выплачивают зарплаты. Они собрались на ступеньках Ленинского Мемориала встретить президента Дмитрия Медведева, сообщает Росбалт.

"Когда власти увидели людей с плакатами, они чуть с ума не сошли. Объявили, что пикет не санкционирован. А пикет не санкционируется, а уведомляется. Это если на трамвайных путях, на дороге – тогда могут запретительные меры принять. А мы на ступеньках, там никаких путей нет", — рассказал организатор пикета Владимир Аладин.

Пикет был разогнан силой, у людей вырывали плакаты, волокли в машину и бросали вниз головой. Были задержаны 10 человек, которых бросали в машину, не особенно церемонясь.

65-летнему организатору пикета стало плохо, ему вызвали скорую помощь. Врачи зафиксировали приступ гипертонии, однако полицейские все-таки потащили пожилого человека в суд. В суде Владимир Аладин пробыл еще два часа, ему стало совсем худо и пришлось его госпитализировать.

Владимир Аладин собирается подлечиться и отстоять свои права, но в надеждах на президента, которые у него еще оставались, он полностью разуверился.