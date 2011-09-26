Питер: очередной скандал с сифилисом в детском саду

В детском саду №69 Выборгского района Петербурга у сотрудницы нашли сифилис. Няня не находилась в тесном контакте с детьми, утешает родителей и общественность в понедельник Комитет по здравоохранению администрации города.

Тем не менее все малыши осмотрены педиатром и дерматологом. В настоящий момент результаты визуального осмотра отрицательные, но это не означает, что дети и взрослые не подхватили опасную инфекцию.

У детей из группы, в которой работала женщина, а также у персонала детсада взяты анализы крови на реакцию Вассермана из вены.

Как уточнили в Комздраве, проверять детей и персонал будут в течение как минимум инкубационного периода, который может длиться от 1 до 3 месяцев. В течение этого времени еженедельно воспитанников и педагогов будут осматривать врачи, в частности, проверять кожные покровы и слизистые.

Помимо этого, все контактировавшие с сотрудницей дети и взрослые через 2 месяца повторно сдадут анализ крови из вены, сообщает Росбалт.

"Проблема еще и в том, что в связи с нашим законодательством невозможно проверять сотрудников всех детских учреждений часто", — озабочен уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Павел Астахов. Чтобы как-то повлиять на проблему, по словам омбутсмена, он готов инициировать внеплановые проверки в детских учреждениях и готов внести это предложение прокурору Петербурга Сергею Зайцеву.

Напомним, как писали "Аргументы.ру", на прошлой неделе сифилис был обнаружен у сотрудницы детского садика в Екатеринбурге.

По мнению медиков, это только начало череды подобных историй, так как сейчас сотрудники, работающие в детских садах и школах, обследуются на инфекции всего лишь дважды в год, а не четыре раза, как это было раньше. Указ о том, чтобы профилактические осмотры сотрудников проводить один раз за полугодие, был принят главным государственным санитарным врачом России Геннадием Онищенко.