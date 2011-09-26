В Санкт-Петербурге расстрелян Порше-Кайенн

В Санкт-Петербурге был расстрелян роскошный автомобиль Порше Кайенн, человек, находившийся в машине, погиб. Правоохранительные органы работают на месте происшествия. Подробности преступления пока неизвестны.

В южной части Петербурга, во Фрунзенском районе, на углу улиц Салова и Софийской был расстрелян автомобиль Порше-Кайенн. В результате выстрелов водитель погиб, на место преступления прибыла полиция.