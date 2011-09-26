В Орле неизвестная тяжело ранила мать и пыталась украсть ребенка

В Орле рыжая преступница подкараулила в подъезде мать с 9-месячным малышом, и, полоснув женщину по горлу ножом, попыталась вырвать из рук ребенка. К счастью, выбежавшие на крик соседи спугнули нападавшую.

Сотрудники полиции ведут розыск нападавшей по горячим следам, на поиски бандитки брошен весь личный состав уголовного розыска области. В ходе опроса местных жителей выяснилось, что они уже несколько дней видели во дворе дома подозрительную женщину с рыжими волосами. Она следила за молодой мамой во время прогулок с ребенком, сообщает «Эра Новостей».

Когда девушка зашла с коляской в подъезд и начала подниматься по лестнице, преступница выскочила из укрытия, нанесла пострадавшей несколько ударов ножом в шею и попыталась отнять дитя. На шум выбежали соседи и отбили девушку и ребенка.