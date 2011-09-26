Крупный пожар на северо-востоке Москвы потушен, 3 пострадавших госпитализированы

На северо-востоке Москвы в районе Алтуфьевского шоссе 26 сентября днем в результате крупного пожара на складе электроламп пострадали три человека. С ожогами и отравлением угарным газом они госпитализированы.

Пожар в одноэтажном здании склада на Новгородской улице (точный адрес- улица Илимская, дом 5)возник в понедельник около 12.00. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров. В 13.04 он был локализован. Из-за пожара в здании частично обрушилась крыша.

На ликвидации возгорания задействовано более десяти пожарных расчетов.На месте продолжают работать 14 пожарно-спасательных подразделений, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы столичного управления МЧС РФ.

Специалисты устанавливают причины происшествия.