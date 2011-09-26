В Москве из-за пожара эвакуируют учащихся из школы искусств им.Алябьева

В Москве из-за пожара эвакуируют учащихся из школы искусств имени Алябьева, которая расположена по адресу: Большая Филевская улица, дом 6, об этом рассказал сотрудник правоохранительных органов.



По его словам, возгорание произошло в подвале четырехэтажного здания школы искусств, "на этажах здания образовалось сильное задымление, из-за чего администрация заведения и сотрудники МЧС провели полную эвакуацию детей и преподавателей".



Он уточнил, что в здании находится детская школа изобразительных искусств и детская спортивная школа. Из школы эвакуированы 15 человек, пострадавших нет.



В настоящее время устанавливается площадь пожара, передает РИА Новости