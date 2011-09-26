Тихоокеанский флот потребовал компенсацию за повреждения атомного подводного крейсера "Святой Георгий Победоносец", полученные в результате столкновения с сейнером "Донец" на Камчатке.



По сообщению пресс-службы флота «Интерфаксу», о факте столкновения извещен нотариус порта Петропавловска-Камачатского. Представители ТОФ выразили морской протест в отношении действий капитана сейнера и генерального директора судовладельца - ООО "Рыбное".

По данным РИА Новости, рыболовецкое судно по касательной задело кормовую часть подлодки, в результате чего атомоход получил повреждения легкого корпуса. Как информирует Лента. Ру, после столкновения на корме рыболовецкого судна появился экипаж и осмотрел повреждения. Сейнер тем временем попытался скрыться, но был остановлен администрацией порта, которой доложили об инциденте.

Расследованием происшествия занимается военная прокуратура Тихоокеанского флота, Камчатская транспортная прокуратура, а также служба капитана порта Петропавловска-Камчатского.