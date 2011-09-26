Автомойщики покатались на престижной иномарке клиента

Работники автомойки угнали у клиента престижную иномарку на севере Москвы. Через семь часов они были на рабочем месте. Mercedes возвратили владельцу.



32-летний москвич приехал около 3 часов ночи на своем автомобиле Mercedes S500 на автомойку, оставив ключи в замке зажигания. И тут, как видно, тяга к красивой жизни взяла верх над чувством долга - оба автомойщика, занимавшиеся машиной клиента, сели в иномарку и умчались с ветерком.

Правда, уже через семь часов угонщики были задержаны на рабочем месте, сообщает «Интерфакс». Ими оказались 24-летний гражданин Украины и 21-летний уроженец Ульяновской области. Иномарка возвращена владельцу.



