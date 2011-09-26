В Подольске убита глава финуправления администрации города Вера Свиридова

Официальный представитель подмосковного управления СК РФ Ирина Гуменная сообщила, что возбуждено уголовное дело по факту убийства главы финуправления администрации Подольска Веры Свиридовой.



По словам Ирины Гуменной, уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ - (убийство), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.



Тело 54-летней Веры Свиридовой было обнаружено ее личным водителем в 8:00 в одной из комнат ее коттеджа с огнестрельным ранением головы, оказавшимся смертельным.



Сотрудники полиции обнаружили, что убийца выпустил в свою жертву всего одну пулю.



В настоящее время на месте работает следственная оперативная группа, передает Интерфакс.