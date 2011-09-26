В автоаварии в Чувашии погибли 9 человек

В Чувашии продолжают выяснять причины крупной автоаварии, в которой погибли 9 человек, среди них – трехлетний ребенок.



По предварительным данным, информирует www.vesti.ru, причиной стали сложные погодные условия. ДТП произошло накануне на автотрассе Москва - Уфа. На мосту столкнулись грузовик "Скания" и автобус "Фольксваген". Все погибшие находились в салоне микроавтобуса. Скорее всего, все они - родственники. Люди возвращались домой в Чебоксары из аквапарка, куда ездили отдохнуть в выходной день. По предварительным данным, грузовик резко затормозил на мокрой дороге, и его кузов занесло на полосу встречного движения.