В Красноярске сгорела половина двухэтажного деревянного дома, один человек погиб

Половина жилого двухподъездного деревянного дома сгорела 25 сентября вечером в Красноярске, в результате хозяйка одной из квартир госпитализирована, ее сын погиб.



Сигнал о пожаре двухэтажного жилого дома с печным отоплением поступил в воскресенье в 22.01 (18.01 мск). Первые пожарные расчеты прибыли к месту через шесть минут, сообщает РИА Новости. В это время из окон квартир первого и второго этажа деревянной постройки уже вырывалось открытое пламя, горела кровля. До прибытия пожарных подразделений 40 человек смогли самостоятельно эвакуироваться. Хозяйка одной из квартир получила отравление угарным газом средней тяжести и была госпитализирована. Во время тушения под обрушившимися балками обнаружен ее погибший сын 1980 года рождения.

В результате пожара полностью сгорели четыре квартиры общей площадью 100 квадратных метров. На тушении работали 10 единиц спецтехники и 26 сотрудников. Для выяснения причин возгорания на месте работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории и дознания краевого МЧС.