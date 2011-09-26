Еще одно ограбление в ночь на понедельник совершено в Москве. На сей раз жертвой грабителя стала шеф-редактор программы «Судебные страсти», выходящей на канале ДТВ.



В ночь на понедельник на службу "02" поступил сигнал от шеф-редактора программы "Судебные страсти". Она сообщила, что в 00.05 она находилась в личной автомашине Toyota RAV4 у дома 10 по Заревому проезду. В это время неизвестный мужчина кавказской внешности, разбив стекло правой передней двери, выхватил из салона сумку с документами на автомобиль и ее владелицу, 4,5 тысячи рублей и скрылся на машине BMW темного цвета, - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы. Общий ущерб составил около 30 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "грабеж". Правоохранительные органы делают все возможное для поимки нападавшего.



