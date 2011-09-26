Полицейские разыскивают неизвестных, напавших 26 сентября в подмосковных Химках на заместителя директора спорткомплекса "Олимпийский" и ее мужа.



В ночь на понедельник в дежурную часть города Химок обратилась с заявлением замдиректора спорткомплекса "Олимпийский". Она сообщила, что в воскресенье в 23.00 четверо неизвестных в масках, разбив окно, проникли в ее дом в деревне Трахонеево, связали проводами ее и ее мужа, работающего коммерческим директором издательского центра "Вентана-Граф", после чего похитили 285 тысяч рублей, швейцарские часы, ноутбук, видеокамеру и фотоаппарат, - сообщает РИА Новости. Приблизительная сумма ущерба оценивается в один миллион рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.