Авария на ТЭЦ во Владивостоке ликвидирована, горожане получат горячую воду

Ремонтные бригады устранили поломку на системе подачи топлива к котлам Владивостокской ТЭЦ-2, из-за которой еще 24 сентября жители трех районов города лишились горячей воды.



Авария устранена полностью, возобновлена подача топлива на котлоагрегаты станции, сообщает "Интерфакс - Дальний Восток". Началась подача пара на центральную пароводяную бойлерную Владивостока, система заполняется горячей водой. Уже к вечеру 26 сентября система будет заполнена полностью, и горячая вода дойдет до всех горожан.