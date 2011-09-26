Семь приморских моряков опасаются за свою жизнь и просят помощи у профсоюза

Семь моряков из Приморья, которые оказались на борту судна "Sea Master-1" (флаг Панамы) в сомалийском порту Бососа, просят помощи у российского профсоюза моряков о списании на берег и возвращении на родину.



Российские моряки доставили в Сомали груз гуманитарной помощи из ЮАР и прошли Аденским заливом под прикрытием военных кораблей. Но они не знали о дальнейших планах судовладельца, в которые входила работа в данном районе. Моряки опасаются за свою жизнь и не хотят работать в этом опасном районе, где регулярно отмечаются нападения морских пиратов, - сообщил 26 сентября "Интерфакс-Дальний Восток".

Кроме того, на судне нет коллективного трудового договора, наблюдаются проблемы с качеством провианта.

Он отметил, что, по словам моряков, на судне нет коллективного трудового договора, есть проблемы с качеством провианта.

Российский профсоюз моряков пытается решить эту проблему, прежде всего установить владельца "Sea Master-1", связаться с ним и начать переговоры. Моряки готовы вернуться в Приморье даже за свой счет, но для этого они должны дождаться сменной команды.



