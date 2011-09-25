В Ростовской области на трассе "Дон" в воскресенье днем столкнулось несколько автомобилей. В результате крупного ДТП 3 человека погибли, и не меньше 2 госпитализированы. Количество пострадавших уточняется.

"Инцидент произошел в 16.07 (мск). В населенном пункте Красный Колос В Аксайском районе на федеральной автотрассе М-4 "Дон" произошло столкновение пяти автомобилей. Трое погибли, пять человек получили ранения" - сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

В свою очередь руководитель отдела пропаганды ГИБДД области Галина Давыдова сообщила, что на 1041-м километре трассы "Дон" столкнулись четыре легковых автомобиля, при этом три человека погибли, еще двое пострадали.

"В результате ДТП погибла семья, которая находилась в автомобиле "Тойота". Погибли муж с женой, а также их дочь 1986 года рождения", сообщила Галина Давыдова РИА "Новости".

Руководитель пресс-службы добавила, что, по предварительным данным, причиной столкновения стал маневр легкового автомобиля: "Автомобиль ВАЗ-2109 совершал разворот, и в него врезался автомобиль "Ауди А6", затем "Тойота", а затем "Дэу". Подробности происшедшего уточняются.