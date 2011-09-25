На автотрассе М7 Москва-Уфа на территории республики Чувашия в воскресенье в 14.55 мск столкнулись грузовой автомобиль Scania и микроавтобус Volkswagen. В результате погибли 9 человек, в том числе ребенок.



Крупная авария произошла днем 25 сентября на 690-м километре федеральной трассы М7 в Цивильском районе.

ДТП произошло на мосту через реку Аниш близ деревни Чиричкасы. Микроавтобус с пассажирами направлялся из Казани в сторону Чебоксар.

Столкнувшийся с ним грузовик шел рейсом из Москвы в Казань. Как сообщили в пресс-службе Приволжского регионального центра МЧС, в воскресенье около 14:50 мск на федеральной автотрассе М-7 на 690-м километре в Цивильском районе Чувашии столкнулись грузовик Scania и микроавтобус Volkswagen. Погибли девять человек, среди них, по уточненным данным, трехлетняя девочка.

Все погибшие - пассажиры микроавтобуса, сообщили в региональном МЧС. На месте сейчас работают сотрудники ГИБДД, МЧС, врачи медицины катастроф, сообщают "Вести".

Степень вины каждого участника ДТП уточняется.