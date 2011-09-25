В Москве хулиганы столкнули с рельсов электровоз

Электровоз сошел с рельсов в депо "Москва-Пассажирская" из-за чьих-то хулиганских действий. Неизвестные граждане привели электровоз в движение, он наехал на тупиковую призму и сошел с рельсов.

Безобразие произошло в субботу вечером в депо "Москва-Пассажирская" Октябрьской железной дороги. К счастью, никто не пострадал, и происшествие не повлияло на график движения пассажирских поездов, сообщает "Вести ФМ".

На месте происшествия уже работают правоохранительные органы. Управление Октябрьской железной дороги создало специальную комиссию для расследования произошедшего.