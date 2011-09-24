В Чехии с 15-метровой высоты упал автобус с гражданами Польши : 8 пострадавших
24 сентября 2011, 21:33 [ «Аргументы Недели» ]
На северо-востоке Чехии в субботу неподалеку от Границе разбился пассажирский автобус c гражданами Польши, упав в ров с 15-метровой высоты. Все живы, восемь человек получили травмы различной степени тяжести.
Автобус двигался по магистрали Оломоуц-Острава, недалеко от населенного пункта Границе съехал с трассы и упал в ров с 15-метровой высоты по невыясненным причинам, по предварительным данным чешской полиции - из-за невнимательности водителя.
Служба спасения срочно транспортировала раненых в несколько ближайших больниц - в Оломоуце, Пржерове и Границе, сообщает в субботу Чешское информагентство ЧТК со ссылкой на пресс-секретаря региональной полиции Марту Влахову.
Правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств происшествия, сообщает РИА Новости..